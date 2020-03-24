Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте

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Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте

Болельщики путём голосования определили лучший гол, забитый в мартовских матчах российской Премьер-лиги.

Приз достался защитнику ЦСКА Марио Фернандесу и его красивому результативному удару в ворота "Урала".

Эксперты РПЛ, в свою очередь, лучшим признали гол хавбека "Ростова" Романа Ерёменко всё тем же армейцам.

Помимо натурализованного бразильца и финна на награду претендовали Рикарду Алвеш ("Оренбург"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Кирилл Заика ("Сочи"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо"), Джордан Ларссон ("Спартак") и Себастьян Дриусси ("Зенит").

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