Марио Фернандес больше не считается легионером в чемпионате России

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Марио Фернандес больше не считается легионером в чемпионате России

Российский футбольный союз утвердил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес больше не считается легионером в РФПЛ.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Комитета РФС по статусу игроков.

Напомним, что 27-летний Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года, а в октябре 2017-го дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Южной Кореей.

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