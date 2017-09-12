Марио Фернандес: "ЦСКА сконцентрирован на максимальном результате"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды в Лиге Чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

"Конечно, мы сконцентрированы на максимальном результате. Нам будет противостоять сложный соперник, но мы постараемся обыграть его. Ничья на выезде - хороший результат, но мы все-таки будем рассчитывать на победу", - цитирует 26-летнего бека официальный твиттер армейцев.

Напомним, Нигматуллин оценил шансы ЦСКА и "Спартака" на выход из своих групп в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru