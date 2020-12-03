Марио Фернандес - "Джентльмен года"-2020

Газета "Комсомольская правда" объявила имя обладателя премии "Джентльмен года".

В 2020 году приз получил правый защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

В голосовании жюри армеец опередил Георгию Джикию из "Спартака" и Матиаса Норманна из "Ростова".

Стоит отметить, что в прошлом году премия досталась хавбеку "Зенита" Юрию Жиркову.

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