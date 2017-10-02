Марио Фернандес: "Головин спокойно может заиграть в "Арсенале"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес оценил перспективы своего одноклубника Александра Головина заиграть в лондонском "Арсенале".

"Смог бы Головин заиграть в лондонском "Арсенале“, который якобы интересовался им прошлым летом? Спокойно. Он стал отличным игроком. Но Саше не надо останавливаться. В будущем Головин должен выступать за один из европейских топ-клубов. Если, конечно, сам того захочет и будет предложение", - цитирует 27-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Фернандес исключил свой переход в "Спартак". | soccernews.ru