Марио Фернандес: "Головин спокойно может заиграть в "Арсенале"

Теги цска москваалександр головинарсенал лондонмарио фернандес

Марио Фернандес: "Головин спокойно может заиграть в "Арсенале"Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес оценил перспективы своего одноклубника Александра Головина заиграть в лондонском "Арсенале".

"Смог бы Головин заиграть в лондонском "Арсенале“, который якобы интересовался им прошлым летом? Спокойно. Он стал отличным игроком. Но Саше не надо останавливаться. В будущем Головин должен выступать за один из европейских топ-клубов. Если, конечно, сам того захочет и будет предложение", - цитирует 27-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Фернандес исключил свой переход в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии
сергей александрович

если только в тульском...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов