Марио Фернандес хочет перейти в "Атлетико"

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Марио Фернандес хочет перейти в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" определился с заменой для правого защитника Хуанфрана, который сегодня объявил об уходе из клуба.

Как сообщает AS, "матрасники" намерены подписать фулбека ЦСКА Марио Фернандеса.

Сам бразилец с российским паспортом хотел бы попробовать свои силы в столь статусной команде, однако проблемой могут стать финансовые требования армейцев.

Пока неизвестно, сколько ЦСКА планирует выручить от продажи одного из своих лидеров, но отмечается, что речь идёт о значительной сумме.

Transfermarkt оценивает 28-летнего Фернандеса в 26 миллионов евро. В текущем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

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