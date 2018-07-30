Марио Фернандес: "Хочу отметить силу футболки ЦСКА"

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Марио Фернандес: "Хочу отметить силу футболки ЦСКА"Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о новичках своей команды.

"Хочу отметить силу футболки ЦСКА. Это очень сильная футболка. И те, кто ее представляет - это тоже очень мощная группа игроков. Конечно, нас покинули ребята, но к нам пришли новые игроки, амбициозные и очень сильные. Они показали себя с лучшей стороны. Продемонстрировали, что они готовы до последней капли крови биться за нашу футболку. И в матче с "Локомотивом" с честью выстояли 120 минут.

Также мы понимаем, что ЦСКА - это великий клуб. И даже если нас покидают ребята, которые вписали свои имена в его историю, приходят новые футболисты, которые также готовы вписать свои имена в историю этого великого клуба", - цитирует 27-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Марио Фернандес может продолжить карьеру в "Наполи". | soccernews.ru

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