Марио Фернандес: "Хотелось бы выиграть золото со сборной России"

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего домашнего Чемпионата Мира.

"Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России. У нас - отличная команда. Мы каждый день готовимся, еще есть время. Ожидаем, что турнир начнем хорошо", - приводит слова 27-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Гранат высказался о стартовом матче ЧМ против Саудовской Аравии. | soccernews.ru