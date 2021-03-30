Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)

Теги марио фернандесгеоргий джикияроссиясловакия

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)Фото: Твиттер @TeamRussia 
В матче 3-го тура отборочного раунда Чемпионата Мира 2022 года между сборной Словакии и сборной России произошла необъяснимая ситуация.

Хозяева повели в счете на 38-й минуте благодаря голу защитника "Интера" Милана Шкриньяра, который забил после подачи с углового. В момент взятия ворот защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия почему-то держали друг друга, а не игроков соперника Шкриньяра.  Фото: трансляция матча Словакия-Россия.
На 71-й минуте Марио Фернандес исправился, забив ответный гол.

В случае, если матч закончится с таким результатом, то сборная России сохранит за собой первую строчку в группе H.

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