Марио Фернандес: "Игра будет очень сложная"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против питерского "Зенита".

"Игра будет очень сложная. Это важный матч. Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы", - цитирует 27-летнего бека официальный сайт армейского клуба.

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