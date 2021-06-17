Марио Фернандес избежал серьезной травмы

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Как сообщает официальный телеграм-канал сборной России, защитник ЦСКА и национальной команды Марио Фернандес прошел углубленный медосмотр на базе Московского спинального центра ГКБ 67.

Отмечается, что были выполнены томография головы и позвоночника и другие обследования с применением современных технологий.

Данные о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга выявлены не были.

У Марио наблюдается посттравматический теномиозит мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение к тренировкам уже через несколько дней.

Фернандес продолжит курс восстановления в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами спинального центра.

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