Марио Фернандес: "Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей"

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Марио Фернандес: "Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей"

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что у него нет страха перед предстоящим товарищеским матчем с Аргентиной.

"Состояние нормальное. Получил неприятную травму, лечился. После "Локомотива" нога воспалилась только сильнее. Делаю все, чтобы сыграть с Аргентиной.

Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей. Не стал бы выделять ее особенно, надо уважать и другие сборные", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16:00 мск.

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