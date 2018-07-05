Марио Фернандес может перейти в топ-клуб Ла Лиги

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Испании, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, интерес к правому фулбеку сборной России проявляет "Валенсия".

"Летучие мыши" впечатлены игрой Фернандеса на ЧМ-2018, в связи с чем, начали активно следить за его прогрессом.

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