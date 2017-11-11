Марио Фернандес может пропустить матч с Испанией

Защитник сборной России Марио Фернандес рискует пропустить товарищескую игру с Испанией.

"Фернандес под вопросом, он пожаловался на свое состояние" - заявил наставник сборной России Станислав Черчесов.

Игра между Россией и Испанией пройдет 14 ноября на "Крестовском".

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