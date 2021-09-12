Марио Фернандес может восстановиться раньше предположенных сроков
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Футболист сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может восстановиться от травмы колена раньше предположенных ранее сроков, сообщает "Спорт Экспресс".
"Пишут, что Марио Фернандес из-за травмы колена, полученной на сентябрьском сборе сборной, пропустит до 2 месяцев. Нет, не пропустит. Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против Спартака через неделю. Травма есть, не самая приятная. Но о 2 месяцах речь не идёт", — написал у себя в телеграм-канале журналист "СЭ" Илья Казаков.
Ранее сообщалось, что из-за травмы Марио пропустит около двух месяцев.
Напомним, что игра между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в понедельник, 20 сентября, в 19:30 (мск).
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