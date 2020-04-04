Марио Фернандес назвал игрока ЦСКА, который мог бы стать политиком

Теги цска москвамарио фернандесигорь акинфеев

Марио Фернандес назвал игрока ЦСКА, который мог бы стать политиком

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что из капитана его команды Игоря Акинфеева получился бы отличный политический деятель.

"Политики хорошо говорят... Думаю, Акинфеев", - сказал натурализованный бразилец.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю свою карьеру провёл в армейском клубе.

В текущем сезоне 33-летний вратарь пропустил 34 гола в 28 матчах.

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