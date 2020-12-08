Марио Фернандес назвал лучшего футболиста РПЛ
Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, какого футболиста он считает сильнейшим в РПЛ на сегодняшний день.
"Это Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из "Зенита", но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года. Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе", - считает Фернандес.
Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года, сыграл 89 матчей, забил 28 голов и сделал 19 ассистов.
Контракт хорватского хавбека с армейцами рассчитан до конца сезона 2023/24. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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