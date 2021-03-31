Марио Фернандес назвал лучших защитников РПЛ

Теги марио фернандесигорь дивеевгеоргий джикияхердур магнуссон

Марио Фернандес назвал лучших защитников РПЛФото: Твиттер @pfc_cska
Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал лучших, по его мнению, защитников в мире и в Российской Премьер-Лиге отдельно.

"Топ-3 защитника РПЛ - Дивеев, Джикия и Магнуссон.

Лучшими в мире защитниками прямо сейчас могу назвать Александер-Арнолда, Триппьера и Уокера.

Если выбирать кто сильнее – Кафу или Дани Алвес, то выберу – Кафу. У Алвеса больше всего титулов, но я считаю, что Кафу был сильнее", - заявил Фернандес в эфире YouTube-канала Алексея Гуркина.

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