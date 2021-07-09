Марио Фернандес назвал сроки завершения своей карьеры

Фото телеграм-канал сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, сколько ещё продлится его карьера.

"Я часто разговариваю с семьей, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35-37 лет как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом. Перед продлением контракта я общался на эту тему с Романом Юрьевичем Бабаевым.

Я понимаю, что играю на сверхвысоком уровне и, чтобы соответствовать этим критериям, моя физподготовка должна быть запредельной. Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу", - заявил натурализованный бразилец.

В прошлом сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

В сентябре футболист отметит своё 31-летие. Его контракт с армейцами рассчитан до 2024 года.

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