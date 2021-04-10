Марио Фернандес назвал свою команду мечты

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Марио Фернандес назвал свою команду мечты

Фото сайт РПЛ

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес представил собственную версию команды мечты.

Примечательно, что натурализованный бразилец выбрал трёх уроженцев своей родины.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Серхио Рамос, Марсело;

Полузащитники: Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан;

Нападающие: Неймар, Криштиану Роналду, Лионель Месси;

Тренер: Виктор Гончаренко.

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