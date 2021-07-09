Марио Фернандес не исключил, что завершит карьеру в сборной России

Теги цска москвамарио фернандесроссия

Марио Фернандес не исключил, что завершит карьеру в сборной России

Фото инстаграм 02mariofernandes

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес допускает прекращение выступлений за национальную команду в ближайшее время.

"ЧМ-2022? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС. Есть вероятность, что болельщики больше не увидят меня в составе сборной России", - сказал 30-летний футболист.

Фернандес - этнический бразилец, получивший российское гражданство в июле 2016 года.

Правый фулбек дебютировал за сборную в октябре 2017 года, сыграл 32 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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