Марио Фернандес не исключил, что завершит карьеру в сборной России
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Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес допускает прекращение выступлений за национальную команду в ближайшее время.
"ЧМ-2022? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС. Есть вероятность, что болельщики больше не увидят меня в составе сборной России", - сказал 30-летний футболист.
Фернандес - этнический бразилец, получивший российское гражданство в июле 2016 года.
Правый фулбек дебютировал за сборную в октябре 2017 года, сыграл 32 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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