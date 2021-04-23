Марио Фернандес не поможет ЦСКА в дерби со "Спартаком"

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Марио Фернандес не поможет ЦСКА в дерби со "Спартаком"Фото: Твиттер @premierliga 
Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком", сообщает Eurostavka.

Игрок продолжает восстановление после мышечной травмы, которую получил 17 апреля.Из-за этого повреждения футболист уже пропустил игру 26-го тура против "Сочи" (1:2) и встречу 1/2 финала Кубка России с "Локомотивом" (0:3).

Кроме Фернандеса, в дерби не сможет сыграть хавбек "армейцев" Эмиль Бохинен, у которого ранее выявили травму передней поверхности левого бедра.

Матч "Спартак" — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

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