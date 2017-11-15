Марио Фернандес не сыграет против СКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил мышечное повреждение в товарищеском матче за сборную России против Аргентины и был заменен в перерыве.

Из-за этой травмы он пропустит матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", который состоится 18 ноября.

В ближайшее время Фернандес будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба. Пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

В этом сезоне 27-летний Фернандес провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Галатасарай" хочет купить защитника ЦСКА Щенникова. | http://soccernews.ru