Марио Фернандес не сыграет против СКА

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Марио Фернандес не сыграет против СКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил мышечное повреждение в товарищеском матче за сборную России против Аргентины и был заменен в перерыве. 

Из-за этой травмы он пропустит матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", который состоится 18 ноября. 

В ближайшее время Фернандес будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба. Пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

В этом сезоне 27-летний Фернандес провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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