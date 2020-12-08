Марио Фернандес объяснил, почему не перейдёт в "Зенит"
Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, почему "Зениту" не удастся его заполучить.
"Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе "Зенита", но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И ещё раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры", - сказал натурализованный бразилец.
30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, сыграл 287 матчей, забил 6 голов и сделал 46 ассистов.
Позапрошлым летом сообщалось, что "Зенит" предлагал за фулбека 20 миллионов евро, однако армейцы требовали не менее 30 миллионов.
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