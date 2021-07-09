Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке
Фото сайт РПЛ
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признался, что изучение русского языка стало для него непостижимой задачей.
"Честно вам говорю: для того, чтобы выучить русский язык, мне бы пришлось закончить с футболом. Тогда я бы пошёл в школу, каждый день ходил на занятия и занимался только русским языком. Настолько это сложный язык! Я, конечно, уже многое начал понимать, но чтобы давать интервью на русском языке... Нет, это практически нереально. Искренне прошу прощения за это. Не судите меня строго", - сказал натурализованный бразилец.
Фернандес с 2012 года выступает за ЦСКА, а с 2016 года является гражданином Российской Федерации.
В прошлом сезоне игрок провёл за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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