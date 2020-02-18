Марио Фернандес оценил шансы ЦСКА стать чемпионом России в этом сезоне

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Марио Фернандес оценил шансы ЦСКА стать чемпионом России в этом сезоне

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес порассуждал о перспективах своей команды выиграть текущий розыгрыш РПЛ.

По итогам 19 туров чемпионата армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 34 очка. У лидирующего "Зенита" 45 баллов.

"Наша цель всегда одна - первое место. Разумеется, знаем, что "Зенит" опережает нас на 11 очков. Но я прекрасно помню, как однажды нам удалось отыграть подобное отставание и выиграть золото. Понятно, что ситуации и чемпионаты разные, и всё же мы по-любому будем бороться за главный трофей, пока сохраняются шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно. А если математически шансов на золото у нас не останется, мы всё равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем всё, чтобы напрямую попасть в Лигу Чемпионов", - сказал Фернандес.

Стоит отметить, что в последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.

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