Марио Фернандес оценил вероятность перехода в "Спартак", "Зенит" или "Локомотив"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что он не собирается переходить в другой российский клуб.

"Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но… дело не в этом. "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и "Спартак" и "Зенит" одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — "Нет", - приводит слова Фернандеса пресс-служба "армейского" клуба.

29-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Всего он провел за московский клуб 278 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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