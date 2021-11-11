Марио Фернандес определился с последним клубом в своей карьере

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Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, в какой команде хочет завершить свою профессиональную карьеру.

В сентябре натурализованному бразильцу исполнился 31 год. Его контракт с армейцами рассчитан до конца сезона 2023/24.

"Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере. Я хотел бы в Москве закончить свои выступления. Но это только моё мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: "Всё, ты нам больше не нужен", - сказал Фернандес.

В текущем сезоне игрок провёл за ЦСКА 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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