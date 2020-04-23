Марио Фернандес отказал "Реалу" ради ЦСКА

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Марио Фернандес отказал "Реалу" ради ЦСКА

В 2012 году защитник ЦСКА Марио Фернандес мог оказаться в мадридском "Реале", но неожиданно выбрал вариант с переездом в Россию.

"По Марио было два предложения с одинаковой ценой - от ЦСКА и "Реала", который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за сборную", - сказал агент футболиста Жорже Машаду.

ЦСКА купил фулбека у "Гремио" за 10,5 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл за армейцев 265 матчей, забил 6 голов и сделал 44 ассиста.

Действующий контракт Фернандеса с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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