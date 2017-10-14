Марио Фернандес: "Отсутствие ряда травмированных игроков не должно помешать ЦСКА в матче с "Краснодаром"

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Марио Фернандес: "Отсутствие ряда травмированных игроков не должно помешать ЦСКА в матче с "Краснодаром"Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался перед сегодняшним матчем 13-го тура РФПЛ, в котором его команда сыграет против "Краснодара".

"В Краснодаре всегда тяжело играть, и сегодняшний матч не будет исключением. Нам надо будет собрать все свои силы. У нас есть ряд травмированных игроков, но это не должно помешать. Те, кто выйдут на поле, должны показать свою лучшую игру, чтобы мы победили", - цитирует 27-летнего бека пресс-служба армейцев.

Не пропустите превью к матчу "Краснодар" - ЦСКА. | soccernews.ru

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