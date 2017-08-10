Марио Фернандес: "Победить "Спартак" особенно важно"

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Марио Фернандес: "Победить "Спартак" особенно важно"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего дерби против "Спартака".

"Мы надеемся выиграть у "Спартака". Я знаю, как это важно для наших болельщиков. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата. Конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение. "Спартак" - наш главный соперник, победить его особенно важно" - сказал Фернандес.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, в 17:30 по московскому времени.

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