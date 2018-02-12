Марио Фернандес поделился ожиданиями от противостояния с "Црвеной Звездой"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался в преддверии старта двухматчевого противостояния с "Црвеной Звездой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Они выбили "Краснодар". Достаточно крепкая, мастеровитая команда. Если сумели дойти до этой стадии, значит, у них есть определённый класс. Мы уважаем противника, понимаем, что для успешного выступления необходимо проявить лучшие качества. Лёгких матчей в футболе давно уже нет. Шансы? 50 на 50. Очень хорошо, что всё решится на нашем стадионе. При этом не стоит забывать, что противостояние состоит из двух встреч, и первая игра также очень важна. Мы должны провести оба матча на высоком уровне. Ничья на выезде, полагаю, не худший вариант. Но настраиваться, конечно, будем на победу. ЦСКА так делает всегда" - сказал Фернандес.

Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

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