Марио Фернандес получил травму

Защитник ЦСКА Марио Фернандес травмировался в матче 11-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

27-летний футболист получил повреждение в столкновении с Антоном Сосниным и был заменён на 29-й минуте встречи.

В этом сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 16 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Лодыгин, Жирков и Шатов не сыграют с "Краснодаром". | http://soccernews.ru