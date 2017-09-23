Марио Фернандес получил травму

Теги цска москвадинамо москвамарио фернандес

Марио Фернандес получил травму

Защитник ЦСКА Марио Фернандес травмировался в матче 11-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

27-летний футболист получил повреждение в столкновении с Антоном Сосниным и был заменён на 29-й минуте встречи.

В этом сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 16 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Лодыгин, Жирков и Шатов не сыграют с "Краснодаром". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 10 24
2 Краснодар 10 21
3 ЦСКА Москва 11 20
4 Локомотив Москва 10 20
5 Ростов 10 16
6 Спартак Москва 11 14
7 Рубин 10 14
8 Ахмат 10 14
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Динамо Москва 11 10
12 Уфа 10 10
13 Тосно 10 9
14 Амкар 10 8
15 СКА Хабаровск 10 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов