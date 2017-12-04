Марио Фернандес: "Помню, как три года назад уже побеждали в Манчестере"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против английского "Манчестер Юнайтед".

"В предыдущем туре "МЮ" проиграл "Базелю". У чемпионов Швейцарии получилось, может, и мы сумеем? Еще помню, как три года назад мы победили в Манчестере, правда, тогда играли против "Сити". Я - к тому, что в футболе возможно все. Пока есть шансы, надо сражаться", - цитирует 27-летнего бека Bobsoccer.

Напомним, Рахимич не собирается покидать ЦСКА. | soccernews.ru