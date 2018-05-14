Марио Фернандес: "Поставили мощную победную точку"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу своей команды в матче заключительного тура РФПЛ над махачкалинским "Анжи".

"Это был очень хороший матч, который завершился великолепной победой. Позади 47 игр. Мы поставили мощную победную точку, заняв второе место и добыв прямую путевку в Лигу Чемпионов. Соперник был очень непростым, у них - свои задачи, они боролись за выживание. Мы знали, что игра будет трудной. Но все же склонили чашу весов в свою пользу. Все играли на пределе возможностей, во многом благодаря поддержке болельщиков, которые нас заводили и гнали вперед. Витиньо забил великолепный гол и принес долгожданную победу", - цитирует 27-летнего бека армейцев официальный сайт его клуба.

Напомним, Вернблум прокомментировал свой уход из ЦСКА. | soccernews.ru