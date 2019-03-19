Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком по итогам 20-го тура российской Премьер-лиги.

28-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось в соцсетях РПЛ совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

За натурализованного бразильца отдали свои голоса 42,5 процента респондентов.

Напомним, что Фернандес забил победный гол в матче 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и ЦСКА.

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