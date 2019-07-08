Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне

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Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока команды по итогам сезона 2018/19.

Приз достался правому защитнику Марио Фернандесу. За него проголосовали 37 процентов респондентов.

Натурализованный бразилец в опросе опередил нападающего Фёдора Чалова, за которого отдали голоса 32% фанатов.

Третье место разделили хавбек Никола Влашич и вратарь Игорь Акинфеев - они набрали по 10% голосов.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 35 матчей, забил 1 гол и сделал 10 ассистов.

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