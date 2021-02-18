Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником Марио Фернандесом.

Натурализованный бразилец связал себя с армейцами договором, рассчитанным до июня 2024 года.

Предыдущее соглашение между сторонами истекало по окончании следующего сезона.

30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, сыграл 289 матчей, забил 6 голов и сделал 46 ассистов.

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