Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником Марио Фернандесом.
Натурализованный бразилец связал себя с армейцами договором, рассчитанным до июня 2024 года.
Предыдущее соглашение между сторонами истекало по окончании следующего сезона.
30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, сыграл 289 матчей, забил 6 голов и сделал 46 ассистов.
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