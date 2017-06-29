Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА

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Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался по поводу продления контракта с армейским клубом.

"Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить. Это мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше. Мы достаточно длительное время вели переговоры, и уже во время отпуска удалось всё согласовать. Я очень счастлив. Уверен, что в дальнейшем смогу приносить пользу команде. Надеюсь, мы сможем завоевать ещё очень много титулов" - цитирует 26-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Фернандес заключил с ЦСКА контракт до лета 2022 года. | http://soccernews.ru 

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