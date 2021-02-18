Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями после заключения нового договора с московским клубом.

"Я счастлив подписать новое соглашение. Перед этим шагом разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым, у клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я размышлял об этом, моё мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь.

Мы сели, всё обсудили и пришли к этому решению. Теперь год за годом будем смотреть, как будет развиваться ситуация, какова моя физическая форма, до какого момента смогу помогать команде. Если буду осознавать, что вношу свой вклад, приношу пользу - буду продолжать играть. Если настанет момент, когда пойму, что не даю никакой отдачи, - тогда закончу с футболом и уйду на пенсию", - сказал натурализованный бразилец.

Напомним, что стороны продлили истекающий по окончании следующего сезона контракт ещё на 24 месяца.

30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, сыграл 289 матчей, забил 6 голов и сделал 46 ассистов.

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