Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России

Фото твиттер сборной России

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, почему он закончил карьеру в сборной России.

"С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира всё же особенный момент. Та встреча навсегда останется в моей памяти - я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!" - сказал натурализованный бразилец.

Фернандес дебютировал за сборную в октябре 2017 года, сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали новые подробности травмы Марио Фернандеса. | http://soccernews.ru