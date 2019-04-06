Марио Фернандес рассказал детали своего отказа "Реалу" в 2012 году
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признался, что не жалеет о том, что отказал мадридскому "Реалу" в 2012 году.
"Предложение из Мадрида пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА в 2012-м. Я считаю правильным свой выбор, для меня это был оптимальный путь развития", - сказал 28-летний футболист.
Напомним, что Фернандес перешёл в ЦСКА из "Гремио" за 10,5 миллионов евро.
За армейцев натурализованный бразилец сыграл 228 матчей, забил 3 гола и сделал 38 ассистов. С командой он выиграл 7 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23