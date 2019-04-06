Марио Фернандес рассказал детали своего отказа "Реалу" в 2012 году

3 Теги цска москвамарио фернандесреал мадрид

Марио Фернандес рассказал детали своего отказа "Реалу" в 2012 году

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признался, что не жалеет о том, что отказал мадридскому "Реалу" в 2012 году.

"Предложение из Мадрида пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА в 2012-м. Я считаю правильным свой выбор, для меня это был оптимальный путь развития", - сказал 28-летний футболист.

Напомним, что Фернандес перешёл в ЦСКА из "Гремио" за 10,5 миллионов евро.

За армейцев натурализованный бразилец сыграл 228 матчей, забил 3 гола и сделал 38 ассистов. С командой он выиграл 7 трофеев.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Топ защитник. В Барсе мог бы закрыть проблемный правый край обороны, если бы пришлось серьезно обороняться.

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jugulator
Пьянь

Как показало время - зря так поступил Фернандес.

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Mutaloff
Mutaloff

Почему?

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