Марио Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы, полученной на Евро-2020

Фото: телеграм-канал сборной России/Автор неизвестен

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что он восстановился после травмы, которую получил в матче чемпионата Европы с Финляндией (1:0).

"У меня было десять дней после Евро, чтобы отдохнуть. Я провел их с супругой. Так что полностью восстановился и готов. Сейчас все хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней все болело и онемело, но сейчас все отлично. Нет никаких проблем", — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Фернандес провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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