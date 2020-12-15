Марио Фернандес решил жениться: фото избранницы
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес женится по окончании первой части сезона в чемпионате России, сообщает Sport24.
По сведениям источника, свадьба состоится после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (16 декабря).
Фернадес вступит в брак со своей избранницей Марьяной Шотт де Фрейтас, с которой он познакомился летом 2019 года.
30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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