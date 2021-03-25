Марио Фернандес травмировал колено в матче с Мальтой
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес доигрывал матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты (3:1) с повреждением.
30-летний футболист получил травму колена. Снимок окровавленной ноги натурализованного бразильца выложила пресс-служба национальной команды в твиттере.
Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой pic.twitter.com/40JAIlTEgq— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
"Во время игры бывают ушибы. У Марио всё нормально. В конце концов, у нас есть два дня до матча со Словенией для того, чтобы понять, насколько он готов", - сказал после игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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