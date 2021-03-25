Марио Фернандес травмировал колено в матче с Мальтой

Теги россиямальтамарио фернандесстанислав черчесовтравмы

Марио Фернандес травмировал колено в матче с Мальтой

Фото твиттер сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес доигрывал матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты (3:1) с повреждением.

30-летний футболист получил травму колена. Снимок окровавленной ноги натурализованного бразильца выложила пресс-служба национальной команды в твиттере.

"Во время игры бывают ушибы. У Марио всё нормально. В конце концов, у нас есть два дня до матча со Словенией для того, чтобы понять, насколько он готов", - сказал после игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Не пропустите: Уткин высказался о победе сборной России над Мальтой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фонсека может сменить Семака в "Зените"

Фонсека может сменить Семака в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов