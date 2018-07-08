Марио Фернандес установил рекорд сборной России

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Марио Фернандес установил рекорд сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес поразил ворота Хорватии на 115-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2018.

Таким образом, натурализованный бразилец стал автором самого позднего гола сборной России / СССР на Чемпионатах Мира.

Не пропустите видеообзор матча Россия - Хорватия. | http://soccernews.ru

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