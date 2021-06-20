Футболист сборной России и ЦСКА Марио Фернандес уже тренируется в общей группе сборной России.

Напомним, что правый защитник травмировался в игре второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Игрока унесли на носилках, после прохождения медицинского обследования стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясения головного мозга.

Россия сыграет против Дании 21 июня в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

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