Марио Фернандес уже тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России и ЦСКА Марио Фернандес уже тренируется в общей группе сборной России.
Напомним, что правый защитник травмировался в игре второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Игрока унесли на носилках, после прохождения медицинского обследования стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясения головного мозга.
Россия сыграет против Дании 21 июня в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.
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|М
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|3
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1