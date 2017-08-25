Марио Фернандес: "В Лиге чемпионов не бывает легких групп"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.
"Как всегда нам предстоит очень серьёзный вызов. В Лиге чемпионов не бывает лёгких групп, поэтому итоги жеребьёвки я воспринял спокойно. Наша задача - в каждой игре на протяжении всех 90 минут быть предельно сконцентрированными и настроенными только на победу. Не менее важно выкладываться на каждой тренировке, на давать себе поблажек, тогда в матчах Лиги Чемпионов команда сможет выглядеть мощно и слаженно. Фаворит ли "Манчестер Юнайтед"? С одной стороны - да, это титулованная команда с классными исполнителями, но с другой - в таких турнирах тяжело всем, независимо от статуса и подбора игроков. Шансы на выход в плей-офф у ЦСКА несомненно есть, тяжёлая каждодневная работа поможет нам их реализовать", - приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.
Напомним, что в Лиге Чемпионов ЦСКА попал в одну группу с "Манчестер Юнайтед", "Бенфикой" и "Базелем".
Не пропустите: ЦСКА и "Спартак" узнали соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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