Марио Фернандес: "В сборной России все меня уважают"

Защитник сборной России Марио Фернандес высказался о том, как ему играется в составе российской команды.

"В коллективе все меня уважают, и я, в свою очередь, великолепно отношусь ко всем партнёрам, тренерам и персоналу сборной. Я уже шесть лет живу в России, поэтому можно сказать, уже стал своим. Очень счастлив здесь и надеюсь продолжать играть за ЦСКА и сборную еще долгое время", - сказал он.

Также футболист рассказал, как проходит его обучение русскому языку.

"Мне кажется, в последнее время я добился довольно серьёзного прогресса. Я практически всё понимаю, могу говорить какие-то простые вещи, но пока не готов давать интервью на русском. Дайте мне ещё немного времени", - добавил футболист.

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