Марио Фернандес восстановился после травмы

Теги марио фернандесроссия

Марио Фернандес восстановился после травмы

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес залечил своё повреждение, сообщают российские СМИ.

27-летний футболист сегодня тренировался в общей группе наравне с партнёрами по национальной команде.

Напомним, что сборная России 11 ноября сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября - в Санкт-Петербурге с Испанией.

Не пропустите: Марио Фернандес: "Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов