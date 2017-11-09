Марио Фернандес восстановился после травмы

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес залечил своё повреждение, сообщают российские СМИ.

27-летний футболист сегодня тренировался в общей группе наравне с партнёрами по национальной команде.

Напомним, что сборная России 11 ноября сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября - в Санкт-Петербурге с Испанией.

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